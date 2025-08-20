Reuters: несколько Генштабов НАТО продолжают дискуссию о гарантиях для Киева

Источник агентства отметил, что никакого крайнего срока для принятия решений не существует

БРЮССЕЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Несколько начальников Генштабов (НГШ) ВС стран НАТО все еще продолжают дискуссию о так называемых гарантиях безопасности для Киева после завершившегося без практических результатов телеконференции НГШ НАТО. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственный источник в Вашингтоне.

"Около полудюжины НГШ стран НАТО продолжают консультации о возможностях гарантий безопасности Украине", - сообщил источник агентства. Он подтвердил, что на общенатовской телеконференции ранее в среду практических результатов не было достигнуто.

Он также отметил, что никакого крайнего срока для принятия решений не существует, поскольку предложения о гарантиях безопасности должны формулировать "лидеры стран - членов НАТО", а не военные.

Ранее источник ТАСС в Брюсселе сообщил, что между странами НАТО есть серьезные разногласия по мандату так называемых сил сдерживания России, возможную отправку которых на Украину после конфликта они обсуждают в качестве потенциальных "гарантий безопасности" Киеву без приема в НАТО.

"Сейчас интенсивные дискуссии о формате гарантий безопасности для Украины уперлись в проблему мандата сил. Там серьезные разногласия, - отметил он. - Грубо говоря, что эти силы должны делать, если случайно попадут под обстрел - немедленно эвакуироваться или втягиваться в боевые действия".

Источник дал понять, что многие страны НАТО всерьез опасаются резкого роста риска прямого конфликта России и НАТО.