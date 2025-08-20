На Украине ужесточат наказание для уклонистов за попытку сбежать за границу

Военнообязанных, которые нарушают срок пребывания за границей, может ждать уголовная ответственность

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Кабинет министров Украины предложил ввести уголовную ответственность за незаконное пересечение границы в условиях военного положения, а также за нарушение военнообязанными срока пребывания за пределами страны. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Предусматривается <...> установление уголовной ответственности за: незаконное пересечение государственной границы в условиях действия военного или чрезвычайного положения вне пунктов пропуска через государственную границу; препятствование обустройству пограничной инфраструктуры, ее повреждение или уничтожение; нарушение призывником, военнообязанным установленного срока пребывания за пределами Украины. Предлагается установить обязанность соблюдения военнообязанными срока пребывания за пределами Украины", - написал он в своем телеграм-канале.

Одобренный кабмином законопроект также предлагает передать рассмотрение дел о незаконном пересечении границы Госпогранслужбе. Далее документ должна рассмотреть Рада.

С февраля 2022 года на Украине была объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. А мужчины стараются любыми способами откупиться или выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. Они пытаются пересечь границу вплавь или через горы, также пограничники задерживали мужчин, которые маскировались под животных и надевали маскхалаты.