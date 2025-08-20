По мнению политика, для реального разговора о мире Украину, в том числе на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, должен представлять легитимный лидер

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский использовал поездку в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом лишь для создания пиар-картинки, пока обычные украинцы продолжают гибнуть. Об этом заявил ТАСС внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

"Эта встреча ничего не изменила в коротком понимании процесса, в реальном времени. Мир не стал ближе. Война не приблизилась к завершению. Зеленский все так же ежедневно убивает людей - на фронте и в тылу. Военных и гражданских, детей и стариков, женщин и мужчин. Всех без разбора. Значит, и эта поездка была использована им лишь ради пиар-картинки, а не ради народа. Он снова легализует свое преступное присутствие", - сказал Дмитрук.

По его словам, для реального разговора о мире Украину, в том числе на встрече с президентом России Владимиром Путиным, должен представлять легитимный лидер, а не марионетка. "Для Украины любая встреча о мире важна. Но пока на этих встречах нет легитимного лидера Украины, настоящего политического субъекта - мира не будет, - считает Дмитрук. - Я убежден: настоящие переговоры о мире будут идти не с актерами и марионетками, а с теми, кто способен брать на себя ответственность за будущее народов. Реальный разговор о мире будет в будущем между лидером Украины и Владимиром Путиным".

Дмитрук - независимый депутат, в августе 2024 года ему удалось выехать из страны.

Трамп 18 августа принял в Белом доме Зеленского, президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони. Кроме того, во встрече участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

В ходе встречи Трамп позвонил Путину, с которым, по словам главы Белого дома, он обсудил в том числе перспективы проведения встречи российского лидера с Зеленским, а затем и трехсторонних переговоров. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.