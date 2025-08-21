Реорганизация "сэкономит налогоплательщикам свыше $700 млн в год", сообщила директор ведомства Тулси Габбард

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард намерена в ближайшие месяцы сократить на 40% численность сотрудников своего аппарата, а также прекратить работу центра по противодействию иностранному влиянию, в том числе со стороны России. Об этом говорится в письменном заявлении ведомства, опубликованном 20 августа.

Как следует из документа, Габбард намерена осуществить "давно назревшую реорганизацию" своего аппарата. Он "будет сокращен более чем на 40% к концу 2025 финансового года (закончится 30 сентября 2025 года - прим. ТАСС), что сэкономит налогоплательщикам свыше $700 млн в год".

В заявлении уточняется, что в рамках реорганизации функции созданного в 2022 году центра по противодействию "вредоносному иностранному влиянию" будут переданы другим подразделениям в составе Нацразведки США. В документе подчеркивается, что в наличии центра нет необходимости. Ранее сотрудники упомянутого центра выступали с утверждениями о том, что другие страны, включая Россию и Китай, проводят информационные кампании, нацеленные на оказание влияния на США.

Габбард отметила, что "за последние 20 лет аппарат директора Национальной разведки США стал раздутым и неэффективным". По ее словам, "в разведывательном сообществе США процветают злоупотребления властью, несанкционированные утечки информации, использование разведданных в политических целях". Габбард координирует деятельность всех 18 американских разведывательных ведомств.

Администрация президента США Дональда Трампа ранее начала массовые сокращения в ведомствах. В этой работе активно участвовал Илон Маск, который до недавнего времени курировал работу ведомства по повышению эффективности федерального правительства (DOGE), сокращению раздутого госаппарата и борьбе с бюрократией.