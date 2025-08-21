На встрече с председателем совета директоров Novo Nordisk вице-председатель КНР подчеркнул, что в стране есть возможности для развития европейских компаний

ПЕКИН, 21 августа. /ТАСС/. Руководство Китая стремится укреплять сотрудничество страны с ведущими международными компаниями в области биофармацевтики. Об этом заявил вице-председатель КНР Хань Чжэн, сообщает МИД КНР.

"Китайская сторона приветствует укрепление сотрудничества КНР с такими всемирно известными биофармацевтическими компаниями, как Novo Nordisk", - сказал Хань Чжэн на встрече с председателем совета директоров датского предприятия Хельге Лундом.

Замглавы государства напомнил, что председатель Си Цзиньпин в мае 2025 года предложил членам Китайско-датской торговой палаты "внести новый вклад" в укрепление дружбы и взаимовыгодного сотрудничества КНР с Данией и Евросоюзом. По словам Хань Чжэна, экономически Китай и ЕС хорошо дополняют друг друга. Он отметил, что политика реформ и открытости Пекина "предоставляет огромные возможности для развития компаний разных стран".

"Китай всегда уделял приоритетное внимание обеспечению здоровья населения, создал крупнейшую в мире систему базового медицинского страхования, охватывающую всех жителей страны, добился постоянного роста средней продолжительности жизни", - подчеркнул Хань Чжэн.

По сведениям китайского внешнеполитического ведомства, Хельге Лунд высоко оценил достижения КНР в области социально-экономического развития за последние годы. Глава правления Novo Nordisk подтвердил, что его компания продолжит активно осваивать китайский рынок, наращивать инвестиции в экономику Китая, стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству.