Шахбаз Шариф осудил строительство домов на берегах рек и в поймах, назвав это человеческой ошибкой, усугубившей катастрофу

ИСЛАМАБАД, 21 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф охарактеризовал обрушившиеся на страну мощные ливни как "Судный день". Как сообщило в четверг издание The Dawn, об этом политик заявил в провинции Хайбер-Пахтунхва на встрече с пострадавшими от наводнений и оползней.

"Более 350 наших братьев и сестер погибли только в Хайбер-Пахтунхва, а по всей стране число жертв превысило 700. Это своего рода Судный день", - подчеркнул премьер.

Он напомнил о разрушительных наводнениях 2022 года и подчеркнул, что уроки из той трагедии так и не были извлечены. Тогда наводнения затронули треть территории Пакистана. Жертвами стихийного бедствия стали около 2 тыс. человек, а экономический ущерб составил $30 млрд.

Шариф осудил строительство домов на берегах рек и в поймах, назвав это человеческой ошибкой, усугубившей катастрофу. "Ни в одной стране мира не разрешено строить в столь опасных местах", подчеркнул он. Премьер-министр заявил о необходимости ввести запрет на строительство в зонах риска. Он пообещал собрать совещание с участием всех глав провинций и их администраций, чтобы принять совместные решения по вопросам предотвращения бедствий и регулирования застройки.

Премьер указал на роль обезлесения в усугублении последствий наводнений и призвал к решительным действиям против незаконной вырубки деревьев в Хайбер-Пахтунхва. "Если бы деревья были на месте, они могли бы сдержать потоки воды и камней", - отметил он, предложив запустить общенациональное движение за защиту лесов.

Сезон муссонов в Пакистане обычно длится с июня по сентябрь, принося обильные дожди, которые жизненно важны для сельского хозяйства, но часто приводят к наводнениям и другим природным бедствиям. По прогнозам синоптиков, ливни продолжатся до середины сентября.