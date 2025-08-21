Мероприятие пройдет с 18 по 20 сентября в Цхинвале

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Международный экономический форум "Южная Осетия. Горизонты инвестиций" станет ключевой платформой для обсуждения стратегий социально-экономического развития республики. Об этом сообщили организаторы форума.

"I Международный экономический форум "Южная Осетия. Горизонты инвестиций" анонсировал деловую программу. Мероприятие пройдет с 18 по 20 сентября в городе Цхинвал. Форум станет ключевой платформой для обсуждения стратегий социально-экономического развития республики и инвестиционного потенциала международного сотрудничества", - говорится в сообщении.

На пленарной сессии форума "Роль государственной политики в создании благоприятной инвестиционной среды" с участием президента республики Аланом Гаглоевым. На сессии обсудят стратегические инициативы государства и вопросы создания благоприятного инвестиционного климата. Также глава Южной Осетии представит видение развития республики и примет участие в обсуждении инвестиционных проектов и механизмов их поддержки.

Кроме того, на форуме планируется презентовать Государственную программу социально-экономического развития Южной Осетии. Также в рамках форума планируется провести презентацию первой купюры Республики Южная Осетия.

Форум пройдет в Цхинвале с 18 по 20 сентября. Участие в нем примут президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Абхазии Бадра Гунба, представители администрации президента РФ, Российского экспортного центра, Центрального банка РФ, а также делегации российских регионов. Среди гостей мероприятия ожидаются и представители ВТБ, ПСБ, ВЭБ.РФ, а также участники бизнес-ассоциаций России и Южной Осетии.

