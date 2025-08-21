Генсек ООН потребовал отменить решение Израиля о поселениях на Западном берегу

Это нарушение международного права, отметил Антониу Гутерриш

ТОКИО, 21 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш потребовал отменить решение властей Израиля о строительстве еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. Он заявил об этом на пресс-конференции в японском городе Иокогама, где проходит конференция по проблемам помощи Африке.

"Должно быть отменено расширение строительства незаконных поселений, которое разрезает территорию Западного берега реки Иордан, - сказал генсек ООН. - Любое строительство поселений там является нарушением международного права".

По данным правозащитной организации "Шалом ахшав" ("Мир - сейчас"), управление по планированию Израиля утвердило планы строительства 3 400 единиц жилья в районе E-1 у крупного поселения Маале-Адумим восточнее Иерусалима. Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми также осудил эти планы и заявил, что воплощение в жизнь проекта поселения Е-1 разделит палестинское государство на две части, что станет грубым нарушением международного права и существенным образом подорвет решение, основанное на сосуществовании двух государств.

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, лидер ультраправой партии "Религиозный сионизм", 8 августа заявил, что действия израильских властей направлены сейчас на то, чтобы "стереть палестинское государство". Политик, по совместительству курирующий в Минобороны поселенческую деятельность на Западном берегу, сообщил о планах восстановления ряда выведенных оттуда еврейских поселений. 14 августа он объявил о возобновлении проекта расширения поселенческого комплекса Маале-Адумим и строительства нового жилья в E-1.

В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить израильскую поселенческую деятельность. Израиль отказался выполнять положения этого документа.