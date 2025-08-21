Зеленский отказался включать Китай в число гарантов безопасности

Пекин помог Москве, открыв рынок дронов, указал он

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Украина выступает против включения Китая в число гарантов ее безопасности. Об этом сообщил Владимир Зеленский на встрече с журналистами, фрагменты которой приводит издание РБК-Украина.

"Почему Китай не в гарантах безопасности? Нам не нужны гаранты, которые не помогают Украине. Пекин помог России, открыв рынок дронов", - сказал он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что в апреле 2022 года в Стамбуле украинская переговорная команда предложила разработать гарантии безопасности, участниками которых были бы все постоянные члены Совета Безопасности ООН, "то есть и Российская Федерация, и Китайская Народная Республика, США, Франция, Британия и плюс отдельные страны - упоминалась Германия, упоминалась Турция и другие страны, которые могут быть заинтересованы в том, чтобы присоединиться к этой группе гарантов безопасности".