Владимир Зеленский подчеркнул, что это "один из антирекордов"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Украина в ночь на четверг подверглась одному из наиболее интенсивных комбинированных ударов за время конфликта, признал Владимир Зеленский.

"Было применено 574 ударных дрона и 40 ракет", - написал он в своем Telegram-канале. Зеленский подчеркнул, что это "один из антирекордов".

В ночь на 21 августа на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Поступали сообщения о взрывах в Киевской, Закарпатской, Житомирской, Львовской, Днепропетровской, Ровненской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. В нескольких регионах попадания были по предприятиям и объектам инфраструктуры.