Михаэль Кречмер отверг возможность отправки немецких войск на Украину в случае урегулирования конфликта

БЕРЛИН, 21 августа. /ТАСС/. Германия не может предоставить Украине гарантии безопасности, у Бундесвера (ВС ФРГ) для этого недостаточно ресурсов. Об этом заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.

"Германия не может гарантировать безопасность Украины. Бундесвер не отвечает таким требования. Опыт учит: нужно прикладывать столько усилий, сколько у тебя есть сил. Это значит, что нужна сильная европейская архитектура безопасности и гарантии безопасности американцев", - сказал Кречмер в интервью журналу Der Spiegel, добавив, что Евросоюз должен инвестировать в собственный оборонительный потенциал, чтобы защищать себя и Украину. Политик отверг возможность отправки немецких войск на Украину в случае урегулирования конфликта.

Кречмер является соратником канцлера Фридриха Мерца по партии Христианско-демократический союз, глава федерального правительства ранее допускал участие Бундесвера в гипотетической миротворческой миссии. Премьер Саксонии сказал, что не обсуждал с Мерцем этот вопрос, но сделает это в ближайшие дни.

Тема возможной отправки военных западных стран на Украину в случае урегулирования кризиса стала вновь активно подниматься европейскими политиками после встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа. Москва выступает против присутствия военных стран НАТО на Украине, эту позицию в тот же день вновь озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 21 августа министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что обеспечение гарантий безопасности Украине путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.