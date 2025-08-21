Моди обсудил с Макроном урегулирование на Украине

Стороны также подтвердили приверженность дальнейшему укреплению стратегического партнерства между Нью-Дели и Парижем, указал премьер-министр Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил по телефону с французским президентом Эмманюэлем Макроном урегулирование на Украине и развитие отношений между двумя странами.

"Провел очень хорошую беседу с моим другом президентом Макроном. Обменялись мнениями о мерах по мирному урегулированию конфликтов на Украине и Ближнем Востоке", - написал глава индийского правительства в Х.

По словам Моди, в ходе беседы стороны также "подтвердили приверженность дальнейшему укреплению стратегического партнерства между Индией и Францией".