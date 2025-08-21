Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" отметила, что Владимир Зеленский "также должен дать показания перед комиссией по расследованию в Бундестаге"

БЕРЛИН, 21 августа. /ТАСС/. Лидер германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт выступила за создание парламентской комиссии по расследованию подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" и заявила, что Владимир Зеленский должен дать показания перед комиссией.

"Нам нужна комиссия по расследованию взрывов на "Северных потоках". Этот акт государственного терроризма должен быть наконец тщательно расследован. Совершенно абсурдно [полагать], что задержанный и его сообщники действовали без поддержки украинского руководства и тогдашней администрации [Джо] Байдена в США", - заявила Вагенкнехт газете Berliner Zeitung.

При этом, по ее мнению, Зеленский "также должен дать показания перед комиссией по расследованию в Бундестаге". "Совершенно абсурдно, что Германия тратит миллиарды на помощь Украине, но ни разу не потребовала объяснений от Зеленского", - сказала лидер BSW. Она добавила, что необходимо поднять вопрос о возможной компенсации.

Ранее 21 августа Генпрокуратура ФРГ сообщила, что в Италии был задержан гражданин Украины Сергей К. по подозрению в причастности к подрывам трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". В ведомстве утверждали, что мужчина "входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года". В то же время в прокуратуре подчеркнули, что задержанный, предположительно, был одним из координаторов операции. Он и его сообщники использовали парусную яхту, вышедшую из Ростока, в качестве транспортного средства. Судно было арендовано у германской компании через посредников по поддельным документам, удостоверяющим личность.

В Генпрокуратуре ФРГ сообщили ТАСС, что, кроме опубликованного заявления, никакой дополнительной информации пока нет.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв "Северных потоков" был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.