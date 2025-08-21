Кроме того, премьер-министр Италии осудила строительство новых поселений на Западном берегу реки Иордан

РИМ, 21 августа. /ТАСС/. Решение израильского правительства продолжить оккупацию сектора Газа ведет к ухудшению гуманитарной ситуации и дальнейшей военной эскалации. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая также осуждает строительство новых поселений на Западном берегу реки Иордан.

"Италия с глубокой обеспокоенностью следит за недавними событиями, связанными с решениями, принятыми правительством Израиля в отношении ситуации в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, и решительно подтверждает свою приверженность миру, безопасности и соблюдению международного права. Решение продолжить оккупацию Газы в ответ на бесчеловечное террористическое нападение ХАМАС 7 октября 2023 года представляет собой дальнейшую военную эскалацию, которая лишь ухудшит и без того тяжелую гуманитарную ситуацию. Италия также осуждает решение Израиля разрешить строительство новых поселений на Западном берегу реки Иордан. Это нарушает международное право и рискует навсегда поставить под угрозу решение [конфликта] на основе создания двух государствах", - говорится в заявлении.

Италия готова поддерживать все усилия для установления мира и сделать вклад в урегулирование после окончания конфликта.

Оппозиция неоднократно критиковало Мелони и ее правительство за то, что Рим не признает Палестину, а Израиль открыто не подвергается критике за действия в секторе Газа. Указывается также, что европейские страны не принимают санкции в отношении руководства Израиля.