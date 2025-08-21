AP: суд США отменил штраф Трампу в $515 млн по делу о мошенничестве

По данным агентства, апелляционный суд пришел к выводу, что такой штраф чрезмерен для этого дела и нарушает восьмую поправку к конституции страны, запрещающую избыточные штрафы и жестокие наказания

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Апелляционный суд Нью-Йорка отменил решение суда штата, которое обязывало президента США Дональда Трампа выплатить $515 млн по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. Об этом сообщило агентство Associated Press.

В 2024 году суд признал Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization и обязал выплатить около $454 млн. С учетом процентов эта сумма к настоящему времени превышала $515 млн. Как отмечает агентство, апелляционный суд пришел к выводу, что такой штраф чрезмерен для этого дела и нарушает восьмую поправку к конституции США, запрещающую избыточные штрафы и жестокие наказания.

После обвинительного приговора Трамп подчеркивал, что это дело является политически мотивированным и требовал закрыть его после своей победы на президентских выборах в ноябре 2024 года. Почти сразу после приговора его адвокаты обжаловали решение суда.