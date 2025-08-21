Министерство юстиции США пока не ответило на просьбу ТАСС уточнить, есть ли какое-либо взаимодействие с властями Италии по этому вопросу, а также запрашивал ли Вашингтон у Рима какую-либо информацию по этому делу

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований США на запрос ТАСС не стало комментировать информацию о задержании украинца по подозрению в причастности к подрывам газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".

"Мы направляем вас к властям Германии", - говорится в полученном ТАСС заявлении.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв "Северных потоков" был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.