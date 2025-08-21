Генеральный секретарь ООН пристально следит за развитием событий в Карибском бассейне

ООН, 21 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пристально следит за ситуацией с патрулированием американскими боевыми кораблями акватории Карибского моря около побережья Венесуэлы и призывает обе страны проявлять сдержанность. Об этом заявила на брифинге заместитель официального представителя главы всемирной организации Даньела Гросс де Альмейда.

"Генеральный секретарь ООН пристально следит за развитием событий в Карибском бассейне, касающихся отношений между Венесуэлой и США. Он призывает оба правительства к снижению напряженности, проявлению сдержанности и урегулированию разногласий мирными средствами", - сказала она.

19 августа агентство Reuters, ссылаясь на источники в Пентагоне, информировало о том, что три эсминца ВМС США вскоре прибудут в южную часть Карибского бассейна и будут находиться возле берегов Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". По его данным, корабли будут осуществлять разведывательные и наблюдательные миссии, а также в случае необходимости наносить точечные удары. В тот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать все необходимые средства для остановки контрабанды наркотических веществ из Венесуэлы. Кроме того, Ливитт назвала президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро главой "наркотеррористического картеля", утверждая, что его нахождение у власти "незаконно".