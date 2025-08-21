Президент США сделает это в рамках инициированной им борьбы с преступностью

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ночь на пятницу лично пойдет патрулировать улицы американской столицы в рамках инициированной им борьбы с преступностью.

"Сегодня вечером я буду на улице. Вместе с полицией и военными, конечно же", - сказал он в интервью радиоведущему Тодду Старнсу.

11 августа Трамп объявил о переброске бойцов Национальной гвардии США в столицу для борьбы с преступностью. Президент перевел полицию города под управление федерального правительства и допустил, что при необходимости к обеспечению безопасности в Вашингтоне могут быть привлечены вооруженные силы.

При этом статистика ФБР и полиции столичного округа Колумбия говорит о стабильном снижении числа насильственных преступлений в городе с 2023 года и возвращении этого показателя к уровню, который наблюдался до пандемии COVID-19. Решение Трампа вызвало волну критики со стороны сторонников Демократической партии США, которые считают развертывание подразделений Нацгвардии неоправданным. В ответ президент заявил, что власти столицы подделывали статистику по количеству преступлений и занижали реальные данные.