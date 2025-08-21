Израильский премьер-министр утвердил план по окончательному разгрому движения ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху утвердил планы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил ТАСС Дмитрий Гендельман, советник офиса премьера.

"Нетаньяху утвердил планы ЦАХАЛ по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому террористической организации ХАМАС", - сказал он.

В четверг Нетаньяху прибыл в сектор Газа, чтобы утвердить этот план. Премьер в видеообращении сообщил, что поручил "немедленно начать переговоры об освобождении всех заложников и прекращении войны [в секторе] на условиях, приемлемых для Израиля".

Как уточнил Гендельман, решение об отправке делегации Израиля в Катар или Египет для возобновления переговоров об освобождении всех удерживаемых радикалами в секторе Газа заложников "находится на рассмотрении у премьер-министра и кабинета".

18 августа Гендельман подтвердил ТАСС, что Израиль получил от посредников ответ ХАМАС на предложение по сделке, касающейся Газы. Нетаньяху в тот же день посетил контингент ЦАХАЛ в анклаве, заявив, что палестинское движение в настоящий момент "находится под колоссальным давлением". 20 августа министр обороны Исраэль Кац утвердил план захвата города Газа. По данным гостелерадиокомпании Kan, операция получила название "Колесницы Гидеона - 2". 8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план взятия под контроль всей территории сектора.