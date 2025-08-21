Орбан призвал к примирению на Украине после пожара на предприятии в Закарпатье

Премьер-министр Венгрии отметил, что ЧП стало следствием ракетного удара

БУДАПЕШТ, 21 августа. /ТАСС/. События в городе Мукачеве Закарпатской области Украины, где произошел крупный пожар на промышленном предприятии, говорят о необходимости скорейшего урегулирования конфликта. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он сообщил, что ЧП обсуждалось на заседании венгерского правительства, при этом, по его версии, оно стало следствием ракетного удара. "Я поручил министру внутренних дел подготовить больницы в Дебрецене и Ньиредьхазе к приему раненых. Слава богу, необходимости в этом не возникло", - написал Орбан в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он отметил, что министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто "проконсультировался с представителями венгров Закарпатья, которым также была предложена помощь венгерского правительства". "Усилия по достижению мира и переговорный процесс, инициированные президентом [США Дональдом] Трампом, должны продолжаться. Только мир!" - заявил Орбан.

В свою очередь Сийярто написал в Facebook, что "новости, поступившие с Украины сегодня утром, вновь доказывают, что мир нужен как можно скорее".

Из Мукачева, который находится примерно в 50 км от границы с Венгрией, утром поступили сообщения о том, что там горит большое промышленное предприятие. Как сообщило главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области, там "возник масштабный пожар площадью около 7 тыс. кв. метров". По данным украинских СМИ, речь идет о заводе Fleх, который считается одним из крупнейших в стране по выпуску электроники.

Минувшей ночью на всей территории Украины несколько часов действовала воздушная тревога. Поступали сообщения о взрывах, в частности в западных регионах страны.