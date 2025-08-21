Corriere della Sera раскрыла имя подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

По данным газеты, его зовут Сергей Кузнецов

РИМ, 21 августа. /ТАСС/. Задержанного по подозрению в причастности к подрывам трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" украинца зовут Сергей Кузнецов, утверждает газета Corriere della Sera.

По данным газеты, он прибыл в Италию на кроссовере с украинскими номерами на отдых с семьей.

Ранее командование карабинеров Римини сообщило, что в одной из местных гостиниц по европейскому ордеру, выданному в Германии, был задержан 49-летний гражданин Украины, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Северном море 26 сентября 2022 года.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв "Северных потоков" был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.