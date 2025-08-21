В США раскрыли документы о готовности Клинтона рассмотреть вступление РФ в НАТО

По данным "Архива по национальной безопасности", 42-й президент Соединенных Штатов признавал, что расширение альянса "может стать для России проблемой"

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Билл Клинтон, который был 42-м президентом США, на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным в 2000 году подчеркивал, что расширение НАТО на восток не угрожает Москве, и заявлял о готовности рассмотреть возможность вступления РФ в Североатлантический альянс. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы американского правительства, обнародованные в четверг общественной исследовательской организацией National Security Archive ("Архив по национальной безопасности") при столичном Университете имени Джорджа Вашингтона.

"С начала процесса расширения НАТО я понимал, что это может стать для России проблемой. Я серьезно относился к этому вопросу и хочу, чтобы было понятно, что расширение НАТО никоим образом не угрожает России", - приводятся слова Клинтона в датированном 4 июня 2000 года протоколе его беседы с Путиным в Кремле. Документ, как уточняется, был подготовлен сотрудниками Белого дома.

"Я серьезно настроен относительно готовности к обсуждению членства России в НАТО, - отметил тогда 42-й президент США. - Я понимаю, что внутренние соображения в России пока этого не позволят, но со временем Россия должны быть членом всех организаций, которые поддерживают единство цивилизованного мира. Если наши преемники сосредоточатся друг на друге как на основных угрозах, о которых нужно беспокоиться, они упустят возможность решать другие проблемы сообща".

"Я понимаю, что для многих россиян НАТО по-прежнему имеет негативную окраску. Однако я надеюсь, вы поймете, что страны Центральной Европы не чувствуют угрозы со стороны России. Мы хотим помочь. Мы, в частности, хотим попытаться достичь согласия относительно того, как мир будет выглядеть в последующие 10 лет или около того. Я серьезно отношусь к этому предложению", - добавил Клинтон. Он также отмечал, что "доволен возобновлением сотрудничества между Россией и НАТО", и говорил, что оно "полностью вернулось в нормальное русло".

Разговор Путина и Клинтона в Кремле

В феврале 2024 года в интервью Такеру Карлсону Владимир Путин рассказал, что РФ могла бы стать членом НАТО, если бы в начале 2000-х годов США также выразили искреннее желание.

Путин напомнил о своей встрече с президентом США Биллом Клинтоном в 2000 году в Кремле. "Я ему задал вопрос: "Слушай, Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, как ты думаешь, это возможно?" Вдруг он сказал: "Ты знаешь, это интересно, я думаю, что да". А вечером, когда мы с ним встретились уже на ужине, он говорит: "Ты знаешь, я разговаривал со своими, со своей командой - нет, сейчас это невозможно", - передал содержание разговоров президент РФ.

"Если бы он [Клинтон] сказал да, начался бы процесс сближения, и в конечном итоге это (вступление РФ в НАТО - прим. ТАСС) могло бы состояться, если бы мы увидели искреннее желание партнеров сделать это", - подчеркнул российский лидер. Он предложил подтвердить этот разговор у самого Клинтона. "Я бы никогда не стал ничего подобного говорить, если бы этого не было", - заметил Путин в интервью Карлсону.