Военные действия еврейского государства в анклаве могут вынудить мирных жителей перебраться на юг, что "усугубит гуманитарный кризис", также отметил директор Центра исследований Ближнего Востока Фуданьского университета

ШАНХАЙ, 22 августа. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Израиль, скорее всего, не сможет уничтожить радикальное палестинское движение ХАМАС, так как оно воплощает в себе определенную идеологию. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил директор Центра исследований Ближнего Востока Фуданьского университета Сунь Дэган.

"Оккупация Израилем сектора Газа усилит военное давление на ХАМАС, однако ХАМАС - это одновременно и военная организация, и идеология, поэтому силовое подавление вряд ли будет эффективным", - сказал профессор. Несмотря на внутреннее и международное сопротивление, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стремится к оккупации Газы, чтобы заставить ХАМАС сложить оружие, сдаться и освободить заложников, напомнил эксперт. По его словам, премьер намеревается консолидировать коалицию правого толка.

"Израиль будет вторгаться в Газу с севера на юг, постепенно переходя от частичной аннексии к полному контролю, и в конечном итоге реализует свою мечту о великом Израиле, - отметил профессор. - Военные действия Израиля в Газе, вероятно, поставят под угрозу безопасность израильских заложников и вынудят мирных жителей Газы перебраться на юг, что усугубит гуманитарный кризис".

8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план, предложенный премьер-министром Биньямином Нетаньяху, по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. 20 августа министр обороны Исраэль Кац утвердил этот план. Как сообщила телерадиокомпания Kan, подразделения армии уже начали вести боевые действия в пригородах Газы, осуществляя подготовку к расширению маневра.