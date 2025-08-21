Редактор газеты Марко Травальо, в частности, указал на "украинский национализм с признаками фашизма и нацизма", который взращивается в НАТО

РИМ, 22 августа. /ТАСС/. После ареста подозреваемого в подрыве "Северных потоков" Европа должна понять, что главную угрозу представляет не Москва, а Киев с националистами нацистского толка, которых вооружает НАТО. Об этом написал главный редактор газеты Il Fatto quotidiano Марко Травальо.

Задержанного по международному ордеру Германии в Италии украинца он называет "государственным террористом". "Как знать, откроет ли этот арест Европе глаза на худшую ей угрозу. Она исходит не от Москвы, а от Киева, и это - украинский национализм с признаками фашизма и нацизма, который НАТО взращивает, подкармливает и вооружает с 2014 года", - пишет он в своей статье.

Ранее командование карабинеров Римини сообщило, что в одном из местных курортов по международному ордеру, выданному в Германии, был задержан 49-летний гражданин Украины, которого подозревают в причастности к подрыву "Северных потоков" в Балтийском море осенью 2022 года. При задержании он не оказал сопротивления. Его местонахождение установила служба международного сотрудничества полиции. По информации газеты Corriere della Sera, правоохранители ФРГ знали о готовящейся операции. Первая информация о задержании поступила от прокуратуры Германии, куда украинец должен быть экстрадирован.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Это считается крупнейшим покушением на европейскую инфраструктуру. Прокуратура Германии ведет расследование, в камках которого, как ранее сообщалось, были выявлены как минимум два подозреваемых. В Генпрокуратуре ФРГ утверждали, что задержанный в Италии украинец по имени, по данным итальянских СМИ, Сергей Кузнецов "входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года". В то же время в прокуратуре подчеркнули, что задержанный, предположительно, был одним из координаторов операции. Он и его сообщники использовали парусную яхту, вышедшую из Ростока, в качестве транспортного средства. Судно было арендовано у германской компании через посредников по поддельным документам, удостоверяющим личность.

Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв "Северных потоков" был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.