ШАНХАЙ, 22 августа. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Слова Владимира Зеленского о подходящих и неподходящих гарантах безопасности Украины демонстрируют противоречивость и несправедливость его взглядов. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил вице-председатель и президент Шанхайского центра стратегических и международных исследований Тихоокеанского региона Нельсон Вонг.

"Заявление Зеленского о том, что он должен сам выбирать гарантов безопасности, которые будут его поддерживать, по сути своей проблематичны, - отметил эксперт. - Не означает ли это, что страны, поддерживающие его, могут открыто размещать войска на Украине для обеспечения его безопасности? Разве это не просто помощь ему в укреплении его вооруженных сил? Действительно ли речь идет о достижении мира? Это нелогично".

Комментируя отказ Зеленского от участия Китая в обеспечении безопасности Украины, аналитик сказал, что подобные слова "демонстрирует его нечестность". "В течение последних трех лет Китай продолжал импортировать сельскохозяйственную продукцию из Украины, оказывать гуманитарную помощь и направлять спецпосланника для посредничества и содействия переговорам", - указал Нельсон Вонг.

По его словам, Зеленский не смог наладить хорошие отношения с соседями, поставив свою страну в центр борьбы между Западом и Россией и став посредником Запада. "Это привело к разрушению его страны, в результате он проиграл войну и потерял часть территории, - сказал эксперт. - Теперь ему придется продолжать работать в интересах других".

Согласно мнению Вонга, урегулирование российско-украинского конфликта и достижение подлинного прекращения огня, а не временного перемирия, должны быть целью для всех. Он считает, что предложение США и России после саммита на Аляске о мире - это позитивный шаг, которого хотели все. Эксперт предположил, что для обеспечения мира и предотвращения возобновления конфликта миротворческие силы ООН могут стать наиболее подходящим вариантом.

Как сообщило ранее издание РБК-Украина, Владимир Зеленский выступает против включения Китая в число возможных гарантов безопасности Украины.