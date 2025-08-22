CNN: США в рамках гарантий безопасности Украины могут задействовать БПЛА

В качестве "промежуточного варианта" рассматривается возможность того, что американские пилоты будут выполнять наблюдательные полеты над Украиной, сообщил телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты в рамках будущих гарантий безопасности для Украины рассматривают различные варианты поддержки с воздуха, отдавая предпочтение использованию беспилотных летательных аппаратов, а на самолетов. Об этом в четверг сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным источников, на этой неделе военные обсуждали широкий спектр опций, и авиационная поддержка была одной из главных тем. В то время как в администрации президента США Дональда Трампа существует "некоторое беспокойство" по поводу отправки американских летчиков для выполнения пилотируемых миссий над Украиной, наблюдается "большая открытость" к идее использования беспилотников.

В качестве "промежуточного варианта" также рассматривается возможность того, что пилоты США будут выполнять наблюдательные полеты над Украиной. Это позволит предоставлять изображения высокого разрешения с линии фронта, не задействуя американские истребители в миссиях по патрулированию воздушного пространства.

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что гарантии безопасности Украины не могут включать защиту со стороны НАТО. При этом он добавил, что США будут готовы помочь Европе, особенно, "если речь идет о воздухе", не пояснив при этом, что конкретно он имел в виду. Он также отметил, что американских войск не будет на территории Украины, пока он остается президентом США.

Тема возможной отправки военных западных стран на Украину в случае урегулирования кризиса стала вновь активно подниматься европейскими политиками после встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Москва выступает против присутствия военных стран НАТО на Украине, эту позицию в тот же день вновь озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В четверг министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что обеспечение гарантий безопасности Украине путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.