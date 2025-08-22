В Пхеньяне откроют мемориал в честь участников операции в Курской области

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что вся страна будет учиться силе духа на примерах этих военнослужащих

СЕУЛ, 22 августа. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что в Пхеньяне откроют музей и памятник в честь офицеров и бойцов Корейской народной армии, принявших участие в освобождении Курской области РФ от украинских формирований. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство.

Председатель государственных дел выступил с речью на церемонии вручения государственных наград, в том числе медалей Героя КНДР. Позади него во время выступления стояла мемориальная стена, где были размещены портреты 101 человека. Ким Чен Ын прикрепил медали к фотографиям павших бойцов.

"В столице с целью увековечивания великих заслуг участников боевых действий будут созданы мемориальный комплекс и памятник, посвященные боевым подвигам", - сказал Ким Чен Ын. По его словам, вся страна будет учиться силе духа на примерах этих военнослужащих.

"Хотя их сражения и траншеи были за рубежом, эти товарищи, можно сказать, возвели высокую стену в защиту родины. В этом смысле их подвиг дороже и ценнее, чем победа в войне на собственной территории", - сказал председатель государственных дел. Звания Героев КНДР были присвоены в соответствии с указом Президиума Верховного народного собрания. На церемонию прибыли командиры и бойцы подразделений, которые направляли в Россию.

"Следы ожесточенных боев, следы разрывов снарядов и пуль пропадут на той зарубежной освобожденной территории, вскоре все преобразится. Но не исчезнет память о благородных жертвах и исключительном героизме наших солдат", - заключил Ким Чен Ын.

В мае посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора выразил уверенность, что в будущем в Курской области появятся памятники и улицы в честь бойцов Корейской народной армии. В июне МИД РФ заявил, что российские ведомства начали работу по увековечению памяти корейских героев. Еще в апреле Ким Чен Ын говорил, что в Пхеньяне скоро установят памятник бойцам из КНДР, участвовавшим в операции по освобождению Курской области от украинских формирований.