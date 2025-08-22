По данным газеты, президент США Дональд Трамп прилагает значительные дипломатические усилия, чтобы закончить конфликт, так как все предыдущие попытки Запада принудить Россию к миру через поставки оружия Киеву провалились

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Власти Украины должны принять предложения США и ЕС по гарантиям безопасности в обмен на уступку части территорий, так как конфликт можно урегулировать только путем переговоров. Такое мнение высказала канадская газета The Globe and Mail.

Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп прилагает значительные дипломатические усилия, чтобы закончить конфликт, так как все предыдущие попытки Запада принудить Россию к миру через поставки оружия Киеву провалились. "Сторонники неограниченных поставок американского оружия Украине настаивают, что только непрерывное наступление [украинской армии] может заставить [президента РФ Владимира] Путина отступить, но [предыдущий президент США Джо] Байден отверг этот подход, так как опасался, что он может привести к эскалации войны и прямому конфликту между США и Россией. Эта обеспокоенность все еще присутствует в США, а усталость от Украины разделяют обе [политические] партии [в американском Конгрессе], - пишет газета. - Если Запад не готов остановить [Россию] на поле боя, а, несмотря на все выражения солидарности с Украиной, европейские лидеры не готовы зайти так далеко, то альтернативы урегулированию конфликта путем переговоров нет".

В связи с этим, продолжает The Globe and Mail, а также с учетом ситуации на поле боя Киеву придется принимать предложения по гарантиям безопасности в обмен на уступку части территорий. "Вступление Украины <...> в НАТО в ближайшее время всегда было фантазией. То, что администрация Трампа рассматривает возможность предоставления Украине гарантий безопасности, аналогичных натовским (в обмен на территориальные уступки), - это огромное приобретение для [Владимира] Зеленского. Ему и другим западным лидерам придется подтолкнуть Трампа к тому, чтобы воплотить эти предложения в реальность", - считает газета.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США будут обсуждать с Россией приемлемые для нее гарантии безопасности для Украины. Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что гарантии безопасности Украины не могут включать защиту со стороны НАТО, добавив при этом, что "будет какая-то форма безопасности", но подробностей не привел.

Россия считает актуальным принцип коллективного предоставления гарантий для Украины, при этом Москва отвергает гарантии безопасности Украине в логике противостояния России.