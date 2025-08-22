Al Jazeera: 12 палестинцев погибли в результате удара ВС Израиля по школе в Газе

По данным телеканала, за утро из-за обстрелов погибли уже 25 местных жителей

КАИР, 22 августа. /ТАСС/. Израильские ВС нанесли удар по школе, расположенной в квартале Шейх-Радван города Газа в одноименном палестинском анклаве. Как информировал катарский телеканал Al Jazeera, на территории учебного заведения укрывались перемещенные палестинцы, бежавшие из других районов сектора из-за продолжающихся боевых действий.

По утверждению канала, жертвами удара стали по меньшей мере 12 человек, число пострадавших уточняется. Отмечается, что за утро в секторе Газа в результате обстрелов погибли уже 25 местных жителей, 23 из них в городе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. Согласно последним данным Минздрава Газы, общее число палестинцев, погибших в секторе вследствие боевых действий, превысило 62 тыс., более 157 тыс. получили ранения, еще около 270 человек, в том числе 112 детей, умерли от голода.