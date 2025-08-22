Официальный представитель министерства Мао Нин выразила надежду, что "международное сообщество и заинтересованные стороны добьются надлежащего решения ситуации с учетом озабоченностей друг друга путем диалога и консультаций"

ПЕКИН, 22 августа. /ТАСС/. Китай считает, что все стороны должны содействовать политическому урегулированию конфликта на Украине в соответствии с концепцией всеобъемлющей безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя отказ Владимира Зеленского от участия Китая в обеспечении безопасности Украины.

"Китай считает, что все стороны должны содействовать политическому урегулированию кризиса на Украине в соответствии с концепцией совместной, всеобъемлющей и устойчивой безопасности", - отметила она.

Дипломат также выразила надежду, что "международное сообщество и заинтересованные стороны добьются надлежащего решения ситуации с учетом озабоченностей друг друга путем диалога и консультаций", и подчеркнула готовность Пекина и далее "играть конструктивную роль в урегулировании кризиса".

В четверг Владимир Зеленский на встрече с журналистами заявил, что Украина выступает против включения Китая в число возможных гарантов ее безопасности.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что в апреле 2022 года в Стамбуле украинская переговорная команда предложила разработать гарантии безопасности, участниками которых были бы все постоянные члены Совета Безопасности ООН, "то есть и Российская Федерация, и Китайская Народная Республика, США, Франция, Британия и плюс отдельные страны - упоминалась Германия, упоминалась Турция и другие страны, которые могут быть заинтересованы в том, чтобы присоединиться к этой группе гарантов безопасности".