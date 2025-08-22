Президент России пожелал Мехрибан Алиевой крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности

БАКУ, 22 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с днем рождения. Текст поздравительного письма опубликовало азербайджанское государственное агентство АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемая Мехрибан Арифовна, примите сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения", - отмечается в послании.

Путин пожелал Алиевой крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности. "Прошу передать привет Ильхаму Гейдаровичу и всем членам Вашей семьи", - говорится в поздравлении российского лидера.