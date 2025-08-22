Вместе с кинокритиком гражданство также получили его сыновья

КИШИНЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду предоставила гражданство республики кинокритику Антону Долину и журналисту Глебу Пьяных(внесены в РФ в реестр иноагентов). Соответствующий указ был опубликован на сайте администрации президента и вступит в силу после обнародования в "Официальном вестнике" (Monitorul Oficial).

Вместе с Долиным молдавское гражданство также получили его сыновья. Ранее в мае гражданством Молдавии обзавелись ряд участников группы "Би-2" вместе с членами их семей. Тогда в качестве оснований глава администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцел назвал процедуру "предоставления гражданства в интересах Республики Молдова".

Минюст РФ внес кинокритика Антона Долина в реестр СМИ-иноагентов в октябре 2022 года. В декабре 2022 года журналист Глеб Пьяных признан Минюстом РФ иностранным агентом.