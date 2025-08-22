Для "морской компоненты" закупят "противолодочный фрегат и корабль логистической поддержки"

БРЮССЕЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Бельгия закупит 11 истребителей F-35, противолодочный фрегат и множество беспилотников различного типа в ходе подготовки своей армии к участию в "рамках НАТО в конфликтах высокой интенсивности". Об этом говорится в опубликованном Министерством обороны Бельгии документе "Стратегическое видение", который был разработан под руководством министра обороны страны - фламандского националиста Тео Франкена.

"Для воздушной компоненты вооруженных сил будут приобретены [у США] дополнительно 11 самолетов F-35 (плюс к 34, заказанным ранее - прим. ТАСС)", - говорится в документе. Для "морской компоненты" будут закуплены "противолодочный фрегат и корабль логистической поддержки". Кроме того, министерство обороны намерено поставить на вооружение десятки морских и воздушных беспилотников различного типа, а также инвестировать средства в "расширение использования систем искусственного интеллекта, кибербезопасности и космической разведки".