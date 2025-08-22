По словам Тома Флетчера, голод в секторе "можно было бы предотвратить", если бы гуманитарные организации могли поставлять помощь в анклав в необходимом объеме

ЖЕНЕВА, 22 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен прекратить боевые действия в секторе Газа и позволить гуманитарным организациям возобновить поставки продовольствия и гуманитарной помощи в необходимом объеме. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер на брифинге в Женеве.

По его словам, голод в секторе Газа "можно было бы предотвратить", если бы гуманитарные организации могли поставлять помощь в палестинский анклав в необходимом объеме. "Моя просьба, моя мольба, мое требование к премьер-министру Нетаньяху и всем, кто может до него достучаться: хватит. Остановите огонь. Откройте все контрольно-пропускные пункты на севере и юге. Позвольте нам беспрепятственно и в необходимых объемах доставить продовольствие и другие предметы первой необходимости", - призвал замгенсека.

"Это голод в нескольких сотнях метров от источников пропитания на плодородной земле", - подчеркнул Флетчер.

Ранее в пресс-службе анклава сообщили, что только порядка 2 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью въехали за последние 3,5 недели на территорию сектора Газа, что составляет менее 15% от объема поставок, необходимых населению анклава. Согласно ее сведениям, в течение минувших 25 дней в Газе ожидали прибытия по меньшей мере 15 тыс. машин с гуманитарными грузами, однако в сектор были допущены лишь 2 187 грузовиков.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. Согласно последним данным Минздрава Газы, общее число палестинцев, погибших в секторе в результате боевых действий, превысило 62 тыс., более 157 тыс. получили ранения, еще около 270 жителей анклава, в том числе 112 детей, умерли от голода.