ANSA: подозреваемого в подрыве "Северных потоков" помогло задержать фото

По данным агентства, в одной из гостиничных структур карабинеры показали персоналу его фото

РИМ, 22 августа. /ТАСС/. Итальянские карабинеры, задержавшие накануне под Римини подозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца, получили от немецкой стороны его фотографию. Как пишет агентство ANSA, в одной из гостиничных структур карабинеры показали персоналу фото подозреваемого, что помогло задержать его.

Подозреваемый гражданин Украины под именем Сергей Кузнецов, как утверждается в итальянских СМИ, прибыл на Адриатическое побережье 18 августа с семьей якобы на отдых. Международный ордер на его задержание был выписан Генеральной прокуратурой Германии, куда он должен быть экстрадирован после соответствующего решения итальянских судебных инстанций.

В командовании карабинеров Римини, координировавшем задержание, корреспонденту ТАСС не подтвердили имя задержанного. "Информацию мы получали в рамках сотрудничества полиции разных стран. Задержанный находился в международном розыске, и любая проверка в любой стране привела бы к его задержанию", - пояснил подполковник Клаудио Скарпони. По его словам, немецкая сторона обладает более полной информацией о задержанном, тогда как карабинеры действовали в соответствии с международным ордером.

Трибунал Болоньи должен в течение дня подтвердить меру пресечения в виде содержания под стражей на время рассмотрения запроса об экстрадиции.

В Германии задержанный должен предстать перед следствием. Немецкие следователи считают, что 49-летий мужчина "входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года". Предположительно, он был одним из координаторов операции. Он и его сообщники использовали парусную яхту, вышедшую из Ростока, в качестве транспортного средства. Судно было арендовано у германской компании через посредников по поддельным документам, удостоверяющим личность. Как пишут в СМИ, по германским законам ему грозят 15 лет тюрьмы.