По оценкам IPC, в настоящий момент более 500 тыс. человек в секторе Газа проживают "в катастрофических условиях, характеризующихся голодом, нищетой и смертью"

ЖЕНЕВА, 22 августа. /ТАСС/. Ситуация в области продовольственной безопасности в провинции Газа на севере палестинского анклава впервые была официально охарактеризована как голод. Об этом говорится в докладе Комплексной классификации стадий продовольственной безопасности (IPC) - поддерживаемого ООН механизма по мониторингу за продовольственной безопасностью.

"По состоянию на 15 августа 2025 года в провинции Газа подтвержден голод (5-я фаза по шкале IPC) на основании достоверных данных", - говорится в документе. По оценкам IPC, в настоящий момент более 500 тыс. человек в секторе Газа проживают "в катастрофических условиях, характеризующихся голодом, нищетой и смертью". Отмечается, что по классификации IPC еще более 1 млн жителей палестинского анклава - или 54% населения - находятся в чрезвычайной продовольственной ситуации (4-я фаза IPC), а порядка 396 тыс. человек - или 20% населения - в кризисной ситуации (3-я фаза IPC).

Эксперты IPC прогнозируют, что "к концу сентября [голод] распространится на провинции Дейр-эль-Балах и Хан-Юнис" в центральной и южной части анклава. В частности, ожидается, что почти треть населения Газы - порядка 641 тыс. человек - к этому времени окажется в катастрофических условиях (5-я фаза по шкале IPC) по классификации продовольственной безопасности.

Ранее в пятницу заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить боевые действия в секторе Газа и позволить гуманитарным организациям возобновить поставки продовольствия и гуманитарной помощи в необходимом объеме.

Ранее в пресс-службе анклава сообщили, что только порядка 2 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью въехали за последние 3,5 недели на территорию сектора Газа, что составляет менее 15% от объема поставок, необходимых населению анклава. Согласно ее сведениям, в течение минувших 25 дней в Газе ожидали прибытия по меньшей мере 15 тыс. машин с гуманитарными грузами, однако в сектор были допущены лишь 2 187 грузовиков.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. Согласно последним данным Минздрава Газы, общее число палестинцев, погибших в секторе в результате боевых действий, превысило 62 тыс., более 157 тыс. получили ранения, еще около 270 жителей анклава, в том числе 112 детей, умерли от голода.