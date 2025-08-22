Глава МИД республики отметил, что от удара ВСУ по "Дружбе" в ночь на 22 августа "транспортировка нефти в Венгрию и Словакию будет прекращена как минимум на пять дней"

БУДАПЕШТ, 22 августа. /ТАСС/. Украина наносит ущерб ударами по нефтепроводу "Дружба" не России, а Венгрии и Словакии, потому что именно они получают нефть по этой магистрали, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в связи с очередным нападением ВСУ на инфраструктуру нефтепровода на российской территории.

"Пусть все знают: этими атаками Украина наносит ущерб в первую очередь не России, а Венгрии и Словакии. Нефтепровод "Дружба" играет ключевую роль в энергоснабжении нашей страны, без него поставки нефти в страну физически невозможны", - написал глава МИД в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он отметил, что в результате удара ВСУ по "Дружбе" в ночь на 22 августа "транспортировка нефти в Венгрию и Словакию будет прекращена как минимум на пять дней". "Угроза нашему энергоснабжению и вызванный ею ущерб неприемлемы", - подчеркнул Сийярто.

Министр сообщил, что вместе со словацким коллегой Юраем Бланаром направил в Брюссель письмо на имя главы дипломатии ЕС Каи Каллас и еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена с требованием принять меры в отношении Украины, чтобы заставить ее прекратить нападения на нефтепровод "Дружба". Сийярто напомнил, что в январе Еврокомиссия обещала обеспечить гарантии энергобезопасности Венгрии и Словакии, но не сделала этого, а сейчас хранит молчание по поводу действий Киева.

"Было бы неплохо, если бы в Брюсселе наконец поняли, что они Европейская комиссия, а не украинская!" - подчеркнул глава МИД.