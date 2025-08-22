По словам исполнительного директора Центра исследования России и Центральной Азии при Шанхайской академии общественных наук, Владимир Зеленский учитывает лишь поставки оружия Украине со стороны НАТО

ПЕКИН, 22 августа. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Владимир Зеленский учитывает лишь поставки оружия Украине со стороны НАТО, игнорирует предложения Китая по политическому урегулированию конфликта и, вероятно, не вполне осознает, к чему ведет линия, которую проводит Запад. Такое мнение высказал ТАСС исполнительный директор Центра исследования России и Центральной Азии при Шанхайской академии общественных наук Сунь Ци, комментируя слова Зеленского о том, что Украина не видит Китай в числе стран, которые могут выступать гарантами ее безопасности.

"Полагаю, что позиция Зеленского должна основываться на логике доверия и безопасности, а не на суждениях, использующих эмоции по принципу "приветствуем или не приветствуем". Однако Зеленский не может отрицать важную роль Китая как крупной страны в посредничестве по урегулированию российско-украинского конфликта. Фактически, Зеленский видит лишь то, что страны НАТО поставляют Украине оружие и боеприпасы, усугубляя интенсивность конфликта, но игнорирует инициативу Китая из 12 пунктов по политическому урегулированию украинского кризиса", - сказал эксперт.

Китай, напомнил он, неизменно придерживается позиции, что стороны конфликта - Россия и Украина - должны разрешить его через переговоры, а не на поле боя. "Думаю, Зеленский не до конца осознает к чему ведет позиция Китая и позиция стран Запада", - считает он.

"Что касается того, будет ли Китай выступать гарантом безопасности Украины, я считаю, что этот вопрос требует всестороннего рассмотрения. Гарантии безопасности, которые Китай может предоставить, основаны на глобальной инициативе по безопасности и заключаются в роли "посредника, содействующего политическому урегулированию", а не в принуждении какой-либо стороны к определенным действиям. Поскольку все стороны являются суверенными государствами, Китай не будет, подобно США, требовать от них обязательного выполнения тех или иных вещей", - сказал эксперт.

По его мнению, в будущем, когда созреют необходимые условия, определенную роль в снижении рисков и содействии мирным переговорам мог бы сыграть Гонконгский международный центр по примирению.