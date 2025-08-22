Европейцам следует включиться в процесс украинского урегулирования, считает белорусский лидер

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Европе следует включиться в процесс урегулирования украинского конфликта, а не разжигать его. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Им надо к этому процессу как-то подключиться и сыграть свою роль", - приводит его слова агентство БелТА. При этом президент считает, что Европе не следует разжигать конфликт, передает агентство.

"Они (европейцы - прим. ТАСС) будут вынуждены или проглотить пилюлю, или пристроиться в хвост", - сказал Лукашенко, комментируя возможное достижение договоренностей по Украине при участии США.