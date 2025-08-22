Пресс-служба еврейского государства обвинила организацию в несоответствии собственным критериям и лжи

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 августа. /ТАСС/. Израиль отверг доклад ООН о голоде в секторе Газа, назвав его "сфабрикованным" и "основанным на лжи" радикального движения ХАМАС. Соответствующее заявление распространила пресс-служба МИД еврейского государства.

"В Газе нет голода. IPC (поддерживаемый ООН механизм по мониторингу за продовольственной безопасностью - прим. ТАСС) только что опубликовал специально сфабрикованный доклад, подогнанный под фальшивую кампанию ХАМАС. Невероятно, но IPC извратил собственные правила и проигнорировал собственные критерии, чтобы выдвинуть ложные обвинения против Израиля. Весь документ IPC основан на лжи ХАМАС", - говорится в заявлении.

В МИД Израиля отметили, что в IPC "изменили свой собственный глобальный стандарт" и "полностью проигнорировали свой второй критерий - уровень смертности <...> исключительно для того, чтобы послужить фальшивой кампании ХАМАС". По данным израильского внешнеполитического ведомства, "с начала войны в Газу въехало более 100 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью, <...> только за последние недели массовый приток гуманитарной помощи наводнил сектор Газа основными продуктами питания и вызвал резкое падение цен на продукты на местных рынках".

Ранее в пятницу IPC впервые охарактеризовала ситуацию в области продовольственной безопасности на севере сектора Газа как голод. В тот же день заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить боевые действия в секторе Газа и позволить гуманитарным организациям возобновить поставки продовольствия и гуманитарной помощи в необходимом объеме.