Административные штрафы не сдерживают нарушителей, отметили в ведомстве

Военнообязанные украинцы массово пытаются нелегальными путями сбежать из страны, чтобы избежать мобилизации. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел Украины, комментируя внесенный в Раду законопроект, который позволит сажать украинцев в тюрьму на срок до трех лет за попытку незаконного пересечения границы.

"Сегодня, к сожалению, мы видим массовые попытки уклониться от мобилизации путем незаконного выезда за границу. Как показывает практика, административные штрафы не сдерживают нарушителей", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Законопроект был внесен в Верховную раду правительством. Он предполагает введение штрафа от 51 тыс. до 170 тыс. гривен ($1,2 тыс. - $4,1 тыс.) или уголовной ответственности на срок до трех лет за незаконный выезд, использование поддельных документов или повреждение пограничной инфраструктуры. При этом те, кто вернется в страну добровольно, смогут избежать уголовной ответственности. Также "правовые последствия" будут ждать военнообязанных за нарушение разрешенных сроков пребывания за границей.

Сейчас за незаконное пересечение границы на Украине предусмотрена только административная ответственность в виде штрафа до $206 или ареста до 15 суток.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении, который лишил ряд военнообязанных права на отсрочку или бронь. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. По мнению украинских экспертов, ужесточение правил мобилизации привело к росту коррупции в военкоматах и врачебных комиссиях, а также к расширению рынка услуг по организации нелегального выезда из страны. Нередко мужчины с риском для жизни пытаются перейти границу в лесополосе или переплыть реку Тису, разделяющую Украину с Румынией и Венгрией.