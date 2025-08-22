По словам белорусского лидера, если удастся договориться о сокращении украинской армии или ограничениях на объемы ее вооружений, то это не значит, что в будущем "не мытьем, так катанием" ситуация не изменится

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Москва и Минск будут настаивать, чтобы Украина не стала "плацдармом для нападения" на РФ и Белоруссию в будущем. Об этом заявил журналистам белорусский президент Александр Лукашенко.

По его мнению, даже если сейчас удастся договориться о сокращении армии на Украине или ограничениях на объемы ее вооружений, то это не значит, что в будущем "не мытьем, так катанием" ситуация не изменится. "Да, будем настаивать с россиянами, чтобы этого не было. Чтобы они [Украина] не были агрессивной страной, чтобы это не было плацдармом для нападения на нас в будущем", - цитирует президента агентство БелТА.

Касаясь темы предоставления Украине гарантий безопасности, он отметил, что европейцы хотят сами выступить такими гарантами вместе с американцами. "Россияне, конечно, сейчас категорически против, чтобы там были иностранные войска. Это россиянам не нужно", - подчеркнул Лукашенко. Относительно возможности предоставления тех или иных гарантий со стороны Белоруссии, Лукашенко сказал: "Подключимся. Но не рвемся туда".