Президент Белоруссии связал это с настроем России на мирное урегулирование

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин отказался нанести удар из ракетного комплекса "Орешник" по правительственным объектам Украины в Киеве. Об этом сообщило агентство БелТА.

"Путин сказал: "Ни в коем случае", - рассказал Лукашенко журналистам. - Если бы бахнули "Орешником" по центрам, как они говорят, принятия решения, там бы ничего не осталось".

По его словам, у российской стороны была возможность применить комплекс по более чувствительным для киевского режима объектам, но этого не было сделано, потому что Россия в целом настроена на мирное урегулирование. "После того, как они [ВС РФ] "Орешником" нанесли удар по крупному заводу, где под землей 8-10 этажей и где они [украинцы] могли что-то производить, украинцы поняли: беда. Могут же бабахнуть и по Банковой (улице в центре Киева, где расположены правительственные объекты - прим. ТАСС)", - поделился белорусский лидер.