Белорусский президент отметил важность этого в том числе для России

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что урегулирование на Украине может начаться с установления воздушного перемирия. Об этом сообщило агентство БелТА.

"То есть ракеты, беспилотники не будут летать в одну сторону и другую. Это очень важно. И для России в том числе", - рассказал он журналистам, комментируя разговор с американским лидером Дональдом Трампом. В первую очередь, по его словам, речь может идти об установлении воздушного перемирия и прекращении огня на линии соприкосновения.