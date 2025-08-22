Альянс будет делать все, чтобы ВСУ были "максимально совместимы с НАТО", заявил генсек организации

БРЮССЕЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. США и Венгрия полностью исключают членство Украины в НАТО, но блок будет делать все, чтобы ВСУ были "максимально совместимы с НАТО". Об этом генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве.

"Несколько стран НАТО, включая США и Венгрию, говорят о членстве в НАТО: не сейчас, возможно, никогда. Но НАТО будет делать все, чтобы украинские силы были максимально совместимы с НАТО", - сказал генсек.

Он подчеркнул, что речь идет о вооружении, организации и подготовке ВСУ.