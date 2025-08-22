Кабмин ФРГ принял к сведению задержание украинца по делу о "Северных потоках"

Правительство Германии не предоставляет информацию о продолжающемся расследовании

БЕРЛИН, 22 августа. /ТАСС/. Правительство Германии заявило, что приняло к сведению сообщение Генпрокуратуры о задержании украинца, подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов "Северный поток" (СП) и "Северный поток - 2", и отметило, что не предоставляет информацию о продолжающемся расследовании.

"Мы приняли к сведению заявление Генеральной прокуратуры. Расследование проводит Генпрокуратура Германии в Карлсруэ. Правительство ФРГ не предоставляет никакой информации о текущем расследовании", - заявил на брифинге в Берлине представитель правительства ФРГ Штеффен Майер.

При этом он не ответил прямо на вопрос о том, ведет ли правительство Германии политические переговоры с Украиной на эту тему. "Мы регулярно общаемся с Украиной. В частности, о том, как мы можем поддержать Украину <...>. Как мы можем предпринять дальнейшие шаги в мирном процессе, инициированном президентом США [Дональдом] Трампом. Регулярные контакты с правительством Украины на эту тему ведутся", - утверждал Майер.

В четверг Генпрокуратура ФРГ сообщила, что в Италии был задержан гражданин Украины Сергей К. по подозрению в причастности к подрывам трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". В ведомстве утверждали, что мужчина "входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года". В то же время в прокуратуре подчеркнули, что задержанный, предположительно, был одним из координаторов операции.

Как утверждается в итальянских СМИ, подозреваемый - 49-летний гражданин Украины под именем Сергей Кузнецов - прибыл на Адриатическое побережье 18 августа с семьей якобы на отдых. Трибунал Болоньи должен в течение дня подтвердить меру пресечения в виде содержания под стражей на время рассмотрения запроса об экстрадиции. В Германии задержанный должен предстать перед следствием. Ему грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв "Северных потоков" был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.