СЕУЛ, 22 августа. /ТАСС/. Администрация нового президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна не стала отправлять специального посланника в Россию. Это следует из заявления офиса южнокорейского лидера.

Ранее в Республике Корея было принято, что новый президент отправляет своих представителей в "четыре соседние державы", под которыми понимались Россия, КНР, США и Япония. Президент Ли Чжэ Мён приступил к своим обязанностям 4 июня после внеочередных выборов, вызванных импичментом предшественника. Делегации представителей обычно устанавливали контакты и информировали принимающую сторону о взглядах и политике нового главы государства.

В пятницу официальный представитель администрации президента Кан Ю Чжон рассказала, что специальный посланник отправится в Китай 24-27 августа. "На этом завершается отправка специальных делегаций в ключевые страны в связи с началом работы нового правительства", - отметила она. Кан Ю Чжон добавила, что всего Республика Корея отправила делегатов в 12 государств.

Южнокорейские власти раньше также сообщали, что не станут отправлять представителя президента в США и Японию, поскольку сам Ли Чжэ Мён посетит Токио 23-24 августа, а 25 августа в Вашингтоне состоится саммит с американским лидером. Ранее стало известно, что президент отобрал посланников в Австралию, Великобританию, Вьетнам, ЕС, Индию, Индонезию, Канаду, Малайзию, Польшу, Францию и ФРГ. Китай стал 12-м государством.

Во время предвыборной кампании Ли Чжэ Мён неоднократно заявлял, что Сеулу не следует нагнетать "ненужную напряженность в отношениях с Россией".