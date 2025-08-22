Они задержали трех человек для допроса, а затем отпустили их, указало агентство

БЕЙРУТ, 22 августа. /ТАСС/. Механизированный патруль израильской армии вошел на территорию провинции Дераа на юге Сирии и провел зачистку в населенном пункте Абдин на пограничной реке Ярмук, сообщило агентство SANA.

По его информации, израильские военные задержали трех человек для допроса, а затем отпустили их.

В соседней провинции Эль-Кунейтра израильские силы установили блокпосты на дорогах в поисках лиц, причастных к деятельности радикальных группировок. Военные на шести бронемашинах въехали в поселок Эль-Аджраф и провели там обыски в домах местных граждан, арестовав нескольких человек.

13 августа израильские оккупационные силы провели зачистку в пяти сирийских районах, о судьбе задержанных в ходе операции граждан сведений не поступало.

20 августа израильский патруль подорвался на фугасе на юге Сирии, в результате получили ранения четверо военнослужащих, которые были эвакуированы вертолетами в госпиталь для оказания медицинской помощи. Пресс-служба Армии обороны Израиля объявила о проведении расследования инцидента.

Ранее в Париже делегации Сирии и Израиля провели консультации, в ходе которых обсуждали условия для возобновления действия соглашения о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах от 1974 года. 25 июня президент арабской республики на переходный период Ахмед аш-Шараа сообщил, что власти Сирии работают над тем, чтобы остановить постоянные израильские вторжения в провинции Дераа и Эль-Кунейтра.