Зеленский заявил, что самолеты F-16 не обеспечат Украине безопасность в небе

По словам Владимира Зеленского, пример с истребителями "демонстрирует, как непросто обстоят дела с предоставлением Киеву гарантий безопасности"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватит американских истребителей F-16 для обеспечения безопасности в небе.

"Когда мы говорим с вами про самолеты, например про самолеты F-16. Мы очень благодарны всем партнерам и за координацию, и за то, что у нас есть такой воздушный флот или его начало, мы еще не имеем полностью всех тех самолетов, которые нам нужны. Но мы знаем, что их не хватит, чтобы гарантировать нам безопасность в небе", - сказал он на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве.

Зеленский не стал раскрывать нужное Киеву количество самолетов, но указал, что пример с истребителями F-16 демонстрирует, как непросто обстоят дела с предоставлением Киеву гарантий безопасности. "На это все нужно кроме политической воли <...>, кроме возможностей производителя, это номер два, потому что вы хотите получить реальную помощь, а не через 20 лет, когда это будет произведено, это значит, кто-то вам должен уступить в очереди, кто-то должен передать более новые самолеты. А еще, плюс к этому, кто это будет финансировать? Это также очень сложный процесс. Поэтому, когда мы говорим о гарантиях безопасности, все непросто из-за таких деталей", - указал он.

Точное количество переданных Украине самолетов F-16 не разглашается, при этом ВСУ уже не раз теряли истребители. Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат также признавал, что полученные от партнеров F-16 не могут соревноваться с российским истребителям Су-35.