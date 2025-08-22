Движение призвало как можно скорее "открыть все КПП на границе с сектором и обеспечить ввоз туда продуктов питания, воды, медикаментов и топлива"

КАИР, 22 августа. /ТАСС/. Доклад IPC (поддерживаемого ООН механизма по мониторингу за продовольственной безопасностью) о голоде на севере сектора Газа следовало подготовить раньше. Такое мнение выразило палестинское движение ХАМАС.

"ХАМАС считает данную декларацию крайне важной, несмотря на то, что принята она была со значительным опозданием и по прошествии долгих месяцев, на протяжении которых жители Газы страдали от последствий блокады анклава", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале радикалов. В этой связи движение призвало как можно скорее "открыть все КПП на границе с сектором и обеспечить ввоз туда продуктов питания, воды, медикаментов и топлива", а также потребовало от Совета Безопасности ООН "немедленно начать действовать, чтобы блокада Газы завершилась".

Ранее в пятницу IPC впервые охарактеризовала ситуацию в области продовольственной безопасности на севере сектора Газа как голод. В тот же день заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить боевые действия в секторе Газа и позволить гуманитарным организациям возобновить поставки продовольствия и гуманитарной помощи в необходимом объеме.

МИД Израиля со своей стороны назвал доклад "сфабрикованным" и "основанным на лжи" ХАМАС. По данным израильского внешнеполитического ведомства, "с начала войны в Газу въехало более 100 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью".